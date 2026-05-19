Москвичи требуют в суде 111 млн с курского регоператора по обращению с отходами

В Арбитражный суд Курской области поступил иск АО «Полисервис ЦФО» к АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (САБ, региональный оператор в 13 муниципалитетах) на сумму 111 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Причины возникновения спора между компаниями пока не раскрываются.

Между сторонами ранее не фиксировалось контрактов в системе госзакупок. В 2023 году курская спецавтобаза подавала иск к АО «Полисервис ЦФО»: дело до сих пор рассматривается в закрытом режиме, сумма требований — около 12 млн руб. Этот спор сейчас находится в 19-м арбитражном апелляционном суде, следующее заседание назначено на 23 июня. Интересно, что среди третьих лиц фигурируют Минобороны РФ, АО «Корпорация развития Курской области», ОКУ «Управление капитального строительства Курской области», курская прокуратура и московская налоговая.

По собственным данным, АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» зарегистрировано в 2016 году. Является региональным оператором по обращению с ТКО в Курской области и обслуживает 13 муниципалитетов, включая облцентр. Имеет собственный полигон для размещения твердых бытовых отходов в Чаплыгино Курского района. В компании работают 545 человек. По данным Rusprofile, генеральным директором САБ с 2019 года является Андрей Зинатулин. Единственным учредителем выступает министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области. В 2025 году выручка компании выросла на 14%, до 1,245 млрд руб. против 1,092 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась более чем в 15 раз — с 8,3 млн до 125,1 млн руб. АО «Полисервис ЦФО» зарегистрировано в Москве в 2008 году и специализируется на строительно-монтажных работах, включая электромонтажные и санитарно-технические услуги. С января 2026 года компанию возглавляет Андрей Механошин. Данные о собственниках в открытых источниках отсутствуют. По итогам 2025 года была нулевая выручка против 19,5 млн руб. годом ранее. При этом предприятие два года подряд завершает с убытком: 126 тыс. руб. в 2025 году и 606 тыс. руб. в 2024-м.

В 2021 году курские депутаты проголосовали за передачу муниципального АО «САБ по уборке Курска» в собственность региона на фоне финансовых проблем. Бывший первый вице-губернатор региона Алексей Смирнов (ныне приговорен к 14 годам колонии строгого режима за взятки) тогда отмечал, что предприятие обременено долгами более 100 млн руб.

Анна Швечикова