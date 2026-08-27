В Казани состоялось открытие центра фигурного катания Татарстана

Сегодня состоялось открытие центра фигурного катания в Казани. Об этом сообщила архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.

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На открытии присутствовал раис республики Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что стоимость объекта составила 1,3 млрд руб. Объект разделен на спортивную и тренировочную зоны. В спортивной части обустроили ледовую арену и зрительскую трибуну, в тренировочной — тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии, а также раздевалки.

Анна Кайдалова