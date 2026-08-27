Перечень запрещенных для детей мест расширили в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 27 августа одобрило в двух чтениях изменения в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. В него включили букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Ранее с такой инициативой вышло региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Теперь дополнительные запреты прописали и в региональном законе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году по предложению областной прокуратуры этот закон дополнили запретом находиться на водоемах детям младше 16 лет.

Галина Шамберина