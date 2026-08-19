Нижегородская полиция предложила расширить перечень запрещенных для детей мест

Перечень запрещенных для посещения несовершеннолетними мест в Нижегородской области предложено расширить. По инициативе регионального ГУ МВД в него хотят включить букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Предложение обсудили на заседании комитета областного заксобрания по соцвопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Нижегородская полиция предложила установить дополнительные запреты в региональном законе об ограничении пребывания детей в общественных местах, пояснила председатель комитета Наталья Смотракова.

ГУ МВД правом законодательной инициативы не обладает, поэтому попросило комитет выступить инициатором. Члены комитета поддержали это решение. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании заксобрания в конце августа с рекомендацией комитета одобрить его сразу в двух чтениях.

Депутат Дмитрий Бедняков спросил, не планируется ли введение ограничений и по азартным онлайн-сервисам. Наталья Смотракова ответила, что этот вопрос обсудят в ходе мониторинга правоприменительной практики областного закона.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году по предложению прокуратуры Нижегородской области этот закон дополнили запретом находиться на водоемах детям младше 16 лет.

Галина Шамберина