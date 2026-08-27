В Ишиме к открытию готовят самую большую поликлинику Тюменской области

К открытию в Ишиме готовится новая поликлиника, которая станет самым крупным объектом здравоохранения в Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В поликлинике будут лечиться жители Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикрепленных к областной больнице №4. Сейчас на объекте ставят мебель и оборудование, а также оформляют документы на получение лицензии, завершаются последние организационные работы. В поликлинике создана удобная система навигации и маршрутизации для пациентов.

С 1 сентября первыми начнут принимать пациентов врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, детские стоматологи, сотрудники отделения профилактики, а также почти все узкие специалисты — остальные службы будут вводиться в работу планомерно. В новые помещения переедут следующие организации:

с ул. Республики: поликлиника №1, центр амбулаторной онкологической помощи, отделения функциональной диагностики, профилактики, лучевой диагностики и эндоскопическое отделение;

с ул. Рокоссовского: терапевтическое отделение и женская консультация;

с ул. Пономарева: центр здоровья и дневной стационар;

поликлиника №3 (с ул. Мелиоративная, 7), взрослая стоматология (с ул. Энгельса, 27) и детская (с ул. К. Маркса, 37).

Врачи-травматологи останутся работать на ул. Республики, 78.

Ирина Пичурина