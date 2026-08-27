«Новатэк-Челябинск» требует 190 тыс. рублей с управляющего еманжелинской ТСО

Арбитражный суд Челябинской области обязал конкурсного управляющего еманжелинского ООО «Корвет» Михаила Сентюрина выплатить 190,2 тыс. руб. ущерба из личных средств. Суд признал незаконным бездействие управляющего, из-за которого компания-банкрот лишилась права на бюджетную субсидию за декабрь 2021 года. Эти средства предназначались для компенсации выпадающих доходов от теплоснабжения населения по льготным тарифам.

Инстанция установила, что господин Сентюрин направил заявку в профильное министерство только в феврале 2023 года, тогда как предельный срок подачи документов истек 15 декабря 2022-го. Арбитраж отклонил доводы управляющего о том, что задержка была вызвана сложностью расчетов и необходимостью найма специалистов. Также суд счел необоснованной попытку оспорить отказ в выплате через иск к министерству, назвав его «защитной мерой» для прикрытия от жалоб кредиторов, повлекшей лишь лишние судебные расходы.

Банкротство ООО «Корвет» проходит на фоне уголовного дела, возбужденного в 2021 году в отношении руководства предприятия по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). По версии прокуратуры, теплоснабжающие организации Еманжелинска собирали платежи с жителей, но утаивали их от поставщика газа, направив на иные цели более 45 млн руб. В результате у поставщика ООО «НОВАТЭК-Челябинск» образовалась дебиторская задолженность в особо крупном размере, а в городе возникла угроза срыва отопительного сезона.

Евгений Рыженьков