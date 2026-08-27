Тема приезда в российскую столицу главы Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа по-прежнему остается в заголовках мировых новостей. Агентство Bloomberg фактически подтвердило версию о том, что посланник Дональда Трампа пытался предотвратить разрастание конфронтации между Россией и Западом. В Кремле и Белом доме прокомментировали данную тему крайне скупо. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что интригу создают искусственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву настолько всколыхнул мировую общественность, что тема уже вторые сутки находится в заголовках топ-новостей, потеснив даже Иран и страшное наводнение в Непале. Интерес подогрели непосредственные участники процесса: ни Кремль, ни Белый дом не раскрыли истинных целей поездки. Дональд Трамп лишь намекнул, что это была рутина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в том же ключе — контакты по линии спецслужб. Тогда как указанная выше мировая общественность сошлась на том, что Рэтклифф пытался предотвратить разрастание конфронтации, в том числе российскую атаку на страны Европы.

Почему так решили? Потому что прошлый глава ЦРУ при президенте Джо Байдене Уильям Бернс посещал Москву в ноябре 2021 года, дабы предотвратить развитие украинских событий — не вышло. Нынешний президент США поспешил успокоить граждан — дело совсем не в этом. Но, видимо, не успокоил. Информационное агентство Bloomberg, так сказать, по горячим следам выпустило большую аналитическую статью, которая как раз это подтверждает — дело именно в этом.

Москве надоели все эти бесконечные переговоры, которые ни к чему в итоге не приводят. Поэтому в Кремле готовы усилить удары по Украине. Не исключается даже применение тактического ядерного оружия. Источники здесь все-таки оговариваются — это крайняя мера, в случае если не будет иного выхода. Пока на такой сценарий ничего не указывает. Тем не менее поддержка Украины Западом возрастает, а атаки по российской территории расширяются. Соответствующий сигнал был послан за океан. Трамп, прочитав послание, спешно направил в Москву Джона Рэтклиффа, чтобы снизить напряженность. Сложно сказать, насколько он справился с заданием. Если оно, опять же, было таковым.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные статьи выходили и раньше, причем неоднократно. Общий смысл такой: не загоняйте в угол ядерную державу, будет только хуже.

Здесь читается попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс и вернуться к «духу Анкориджа». Западу предлагается принять российские условия, пока не поздно. Кстати, именно Джо Байден в свое время четко дал понять, что применение Россией оружия массового поражения в украинском конфликте неминуемо повлечет за собой военный ответ союзников по НАТО непосредственно по российской территории.

Трамп на этот счет ни разу не высказывался. Между тем 18-19 августа в непосредственной близости от Калининградской области прошли воздушные маневры НАТО под руководством США. В моменте в небе находилось до 50 боевых самолетов, включая F-35, вертолеты Apache и воздушные заправщики. А еще раньше приходили сообщения о российских военных кораблях вблизи границ Германии. Никаких выводов — только факты. Однако кажется, что для поездки главы ЦРУ в Российскую Федерацию поводов предостаточно.

Дмитрий Дризе