В аэропорту Самары задержаны и отменены 10 рейсов из-за угрозы ракетной опасности

Задержка и отмена десяти рейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 27 августа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, отменен один самолет из Самары в Москву. Также задержаны три рейса в Анталью, два — в Сочи и по одному — в Дубай, Тбилиси, Москву и Екатеринбург.

Кроме того, отменен прилет одного самолета в Самару из Москвы и задерживаются 16 рейсов из Стамбула, Антальи, Дубая, Батуми, Тбилиси, Атырау, Астаны, Москвы, Сочи, Челябинска, Казани, Уфы.

Ситуация связана с ограничениями из-за воздушной тревоги. Ночью и утром в четверг в регионах РФ, в том числе в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, объявлялась ракетная опасность.

В регионах включали сирены. Жителей призывали спрятаться в укрытиях или помещениях без окон с несущими стенами.

Аэропорты регионов временно не принимали и не отправляли рейсы. В настоящее время в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях объявлен отбой ракетной опасности. Аэропорты Ульяновской и Оренбургской областей возобновили работу в штатном режиме. В самарском аэропорту Курумоч продолжают действовать ограничения на прием и отправление самолетов.

Георгий Портнов