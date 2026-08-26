Четверых подростков в Петербурге арестовали за избиение мужчины из-за наркотиков
Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО четверых несовершеннолетних, обвиняемых в жестоком избиении мужчины в Удельном парке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, вечером 18 августа подростки за деньги избили мужчину, который, как им сообщили, не расплатился за наркотики
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, вечером 18 августа подростки за деньги избили мужчину, который, как им сообщили, не расплатился за наркотики. Трое участников били потерпевшего руками, ногами и деревянной палкой, четвертый снимал происходящее на телефон. При этом, согласно материалам дела, одного из подростков ранее просили помочь избить мужчину, угрожая поджечь его квартиру в случае отказа.
В результате потерпевший получил множественные переломы ребер, травмы головы и грудной клетки, ушибы легкого и сердца, а также двусторонний пневмоторакс. В материалах дела также говорится, что во время избиения мужчина просил нападавших остановиться.
Подростков задержали 24 августа. Всем предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением предмета в качестве оружия. Трое полностью признали вину, один — частично. Суд отправил всех под стражу до 20 октября.