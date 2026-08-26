Четверых подростков в Петербурге арестовали за избиение мужчины из-за наркотиков

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО четверых несовершеннолетних, обвиняемых в жестоком избиении мужчины в Удельном парке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, вечером 18 августа подростки за деньги избили мужчину, который, как им сообщили, не расплатился за наркотики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По версии следствия, вечером 18 августа подростки за деньги избили мужчину, который, как им сообщили, не расплатился за наркотики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 18 августа подростки за деньги избили мужчину, который, как им сообщили, не расплатился за наркотики. Трое участников били потерпевшего руками, ногами и деревянной палкой, четвертый снимал происходящее на телефон. При этом, согласно материалам дела, одного из подростков ранее просили помочь избить мужчину, угрожая поджечь его квартиру в случае отказа.

В результате потерпевший получил множественные переломы ребер, травмы головы и грудной клетки, ушибы легкого и сердца, а также двусторонний пневмоторакс. В материалах дела также говорится, что во время избиения мужчина просил нападавших остановиться.

Подростков задержали 24 августа. Всем предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением предмета в качестве оружия. Трое полностью признали вину, один — частично. Суд отправил всех под стражу до 20 октября.

Карина Дроздецкая