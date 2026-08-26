«Газпром Арена» предупредила о фейках вокруг концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» предупредила о появлении недостоверной информации и возможных мошеннических схемах, связанных с концертами Канье Уэста в Петербурге. Об этом стадион сообщил в соцсетях.

«В связи с участившимися случаями мошенничества подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора — Say Agency. Информация относительно изменений в концертной программе "Газпром арены" будет появляться на сайте "Газпром арены"»,— говорится в сообщении.

В стадионе призвали считать недостоверными сведения о концерте, которые не подтверждены официальными каналами организаторов или самой площадки.

Концерты Канье Уэста в Петербурге заявлены на 10 и 11 октября. При этом 24 августа «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды с организаторами не заключен, поэтому провести мероприятие на стадионе невозможно.

В Say Agency, в свою очередь, заявляли, что переговоры с площадкой продолжаются и отменять концерты не планируют. Сейчас выступления по-прежнему указаны на официальном сайте тура артиста.