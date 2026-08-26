Промпроизводство в Петербурге выросло на 6,6% с начала года

Промышленное производство в Петербурге за январь–июль 2026 года увеличилось на 6,6%. В Ленинградской области, напротив, зафиксировано снижение: индекс промпроизводства составил 89,3%. Такие данные приводит Петростат.

В Северной столице заметнее всего выросли деревообработка — до 277,8% к соответствующему периоду, целлюлозно-бумажное производство — до 153,2%, а также выпуск готовых металлических изделий — до 141,4%.

В Ленинградской области наиболее сильную динамику показали полиграфия — 230,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий — 166,7%, ремонт и монтаж машин — 127,6%.

При этом спад в регионе наблюдался в машиностроении, где индекс составил 49,2%, нефтепереработке — 61,3%, и производстве оборудования — 60,9%. Показатель 89,3% стал для Ленобласти самым низким примерно за семь лет.

Карина Дроздецкая