Прокуратура попросила пересмотреть решение по делу Малькевича

Прокуратура Петроградского района Петербурга обратилась с апелляцией на решение суда, изменившего меру пресечения бывшему депутату ЗакСа Александру Малькевичу. Об этом говорится в материалах прокуратуры, заметила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прокуратуре считают, что решение об изменении меры пресечения и приостановке дела было принято преждевременно

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ В прокуратуре считают, что решение об изменении меры пресечения и приостановке дела было принято преждевременно

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Малькевич проходит по делу о растрате на телеканале «Санкт-Петербург». Весной суд разрешил ему отправиться в зону СВО, после чего в апреле он сложил депутатские полномочия.

В прокуратуре считают, что решение об изменении меры пресечения и приостановке дела было принято преждевременно. В частности, в постановлении суда в качестве обвиняемого указан некий Баширов, причем документ содержит сведения, которые, по мнению надзорного ведомства, не относятся к Малькевичу.

Также прокурор обратил внимание, что бывший депутат не пришел на заседание суда, хотя ранее избранная ему мера пресечения предусматривала такую обязанность.

Отдельные вопросы у прокуратуры вызвало и пребывание Малькевича в зоне СВО. Согласно жалобе, по данным УФСИН, на нем по-прежнему установлены электронный браслет и мобильное контрольное устройство. В связи с этим ведомство считает необходимым дополнительно проверить, действительно ли он выполнял условия контракта.

Апелляцию рассмотрят в Санкт-Петербургском городском суде 27 августа.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургские депутаты навестили бывшего коллегу Малькевича в полку «Ахмат».

Карина Дроздецкая