Прокуратура попросила пересмотреть решение по делу Малькевича
Прокуратура Петроградского района Петербурга обратилась с апелляцией на решение суда, изменившего меру пресечения бывшему депутату ЗакСа Александру Малькевичу. Об этом говорится в материалах прокуратуры, заметила «Фонтанка».
В прокуратуре считают, что решение об изменении меры пресечения и приостановке дела было принято преждевременно
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Малькевич проходит по делу о растрате на телеканале «Санкт-Петербург». Весной суд разрешил ему отправиться в зону СВО, после чего в апреле он сложил депутатские полномочия.
В прокуратуре считают, что решение об изменении меры пресечения и приостановке дела было принято преждевременно. В частности, в постановлении суда в качестве обвиняемого указан некий Баширов, причем документ содержит сведения, которые, по мнению надзорного ведомства, не относятся к Малькевичу.
Также прокурор обратил внимание, что бывший депутат не пришел на заседание суда, хотя ранее избранная ему мера пресечения предусматривала такую обязанность.
Отдельные вопросы у прокуратуры вызвало и пребывание Малькевича в зоне СВО. Согласно жалобе, по данным УФСИН, на нем по-прежнему установлены электронный браслет и мобильное контрольное устройство. В связи с этим ведомство считает необходимым дополнительно проверить, действительно ли он выполнял условия контракта.
Апелляцию рассмотрят в Санкт-Петербургском городском суде 27 августа.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургские депутаты навестили бывшего коллегу Малькевича в полку «Ахмат».