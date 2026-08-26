В Петербурге арестовали полицейского и его знакомого по делу о взятке в 30 млн

В Петербурге отправили под стражу сотрудника полиции и его предполагаемого сообщника по делу о взятке в 30 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, старший оперуполномоченный 12-го отдела ОРЧ № 8 ГУ МВД Антон Красильников предложил своему знакомому Михаэлю Вагнеру выступить посредником при передаче крупной взятки. Деньги, как полагает следствие, предназначались за прекращение возможного уголовного преследования предпринимателя, занимавшегося продажей табачной продукции, а также за возврат ранее изъятого товара.

Позже, по данным следствия, Красильников подтвердил предпринимателю и Вагнеру требование передать 30 млн рублей.

24 августа Вагнер получил деньги в салоне автомобиля Range Rover. Передача проходила под контролем сотрудников управления собственной безопасности МВД, после чего мужчину задержали.

На следующий день задержали и Красильникова. Оба обвиняемых отправлены в СИЗО. Вагнер останется под стражей до 23 октября, Красильников — до 24 октября 2026 года.

Карина Дроздецкая