В Петербурге вырос спрос на дизельные автомобили

В Петербурге в июле спрос на подержанные автомобили с дизельным двигателем вырос на 13% по сравнению с июнем. Средняя цена таких машин достигла 3,15 млн рублей, сообщили «Ъ Северо-Запад» эксперты «Авто.ру».

Средний возраст дизельных автомобилей в продаже в городе составляет 11 лет, а пробег — 193 тыс. км. При этом их средняя стоимость на 10% выше январского показателя.

Рост интереса к дизельным машинам наблюдается и по всей России. В августе спрос оказался на 33% выше июньского, тогда как предложение сократилось на 6%. Средняя цена выросла до 3,2 млн рублей.

Почти половина предложения дизельных автомобилей в России приходится на немецкие марки. Среди наиболее востребованных моделей — BMW 5-series и X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

Карина Дроздецкая