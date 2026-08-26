Управление стоком 2026

Как лизинговые компании меняют вторичный рынок и в каких сегментах сегодня наблюдается растущий спрос? Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) и компания «Балтийский лизинг» провели совместное исследование, чтобы ответить на самые актуальные вопросы отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

По данным НАПИ, за период с января по июнь 2026 года в лизинг было выдано 19,4 тыс. единиц спецтехники, что на 30,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2025 годом выросли сегменты складской техники (+176,3%) и дорожно-строительной техники (+24,8%). Отдельно стоит отметить рост по сельскохозяйственной технике (+38,3%).

Положительная динамика стала результатом эффективной трансформации бизнеса, отметил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков: «Сегодня лизинговые компании становятся главными операторами вторичного рынка с общей долей около 85% в некоторых сегментах. Прежде всего, это грузовой транспорт и спецтехника — строительная и дорожно-строительная. Можно с уверенностью сказать, что в 2026 году этот рынок превалирует над первичным, хотя его формирование еще не завершилось — в том числе с точки зрения остаточной стоимости. После нескольких лет отложенного спроса российский рынок спецтехники вступает в фазу активного обновления. Мы ожидаем, что уже в следующем году стартует новый масштабный цикл замены, а к 2030 году сегмент спецтехники выйдет на устойчивую траекторию роста».

Возрастная структура стока заметно улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, а рост продаж стоков превысил 100% в годовом исчислении. Техника, которая вернулась на склады в 2024–2025 годах, постепенно находит новых владельцев, в том числе благодаря спецпрограммам и продвижению на партнерских площадках. Хотя сегодня вторичный рынок очень неоднороден с точки зрения ликвидности, покупатель есть для каждой единицы товара.

В 2026 году формирование стоков приобрело системный, управляемый характер и превратилось в отдельное направление бизнеса. Ключевое отличие от 2024–2025 годов заключается в том, что лизинговые компании перестали ждать, пока техника «дозреет» до продажи, и внедрили механизм быстрого вывода имущества в реализацию — вплоть до одного дня с момента изъятия.

«Мы используем целый комплекс инструментов для ускоренной реализации подержанной техники, транспорта и оборудования. Главный из них — это повторный лизинг. Мы финансируем сделку сами, без участия банков, что дает возможность оперативно принимать решения и предлагать ставки ниже рыночных. Ранее доля повторного лизинга составляла около 70%, сейчас она несколько снизилась, до 40–45%, одновременно с ростом прямых продаж вдвое к 2025 году»,— говорит Антон Сапожков.

По прогнозам компании, новый цикл модернизации в транспортной отрасли начнется в 2027–2028 годах. Отложенный спрос уже накоплен, и его реализация даст мощный толчок рынку. Масштабные национальные проекты и государственная поддержка — программа ДОМ.РФ, субсидии ФРП, механизмы утильсбора и льготного лизинга создают надежную платформу для развития.

Полное исследование читайте на сайте НАПИ.

ООО «Балтийский лизинг»