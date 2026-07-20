Выдачи автокредитов в июне выросли в большинстве областей Черноземья

В июне 2026 года объемы автокредитования выросли в большинстве регионов Черноземья по сравнению с маем. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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В Воронежской и Курской областях объемы автокредитования увеличились на 6% — с 2,8 млрд до 2,9 млрд и с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб. соответственно. В количественном выражении в обоих регионах выдачи тоже выросли, но менее заметно — на 3% и 1% (с 2,1 тыс. до 2,2 тыс. и с 946 до 951 займа).

В Тамбовской области выдачи автокредитов в денежном объеме выросли на 5% — с 1 млрд до 1,1 млрд руб. В количественном выражении, напротив, фиксируется отрицательная динамика — сокращение на 2%, с 816 до 800 выдач.

В Белгородской области объемы автокредитования увеличились на 2% — с 1,9 млрд до 2 млрд руб. Число выдач выросло на 5% — с 1,3 тыс. до 1,4 тыс.

В Липецкой области в то же время зафиксировано незначительное сокращение автокредитования как в денежном, так и в количественном выражении — на 1%. Объемы выдач уменьшились с 1,33 млрд до 1,32 млрд руб., а их число — с 982 до 974.

UPD: В Орловской области объемы автокредитования выросли на 2% — с 741 млн до 760 млн руб., уточнили «Ъ-Черноземье» в ОКБ. При этом в количественном выражении выдачи сократились на 1% — с 558 до 550 займов.

В России в целом в июне было выдано 112,2 тыс. автокредитов, что на 2% больше, чем в мае. Объем автокредитования также вырос на 2% и составил 176,9 млрд руб. За полгода 2026-го в стране всего было оформлено 579 тыс. автокредитов на 896,4 млрд руб. Количество выдач, таким образом, выросло на 15%, а объем — на 40%.

«Несмотря на то что снижение ключевой ставки сделало автокредиты доступнее, строгие регуляторные требования по-прежнему ограничивают их рост. Негативным фактором может стать и ситуация вокруг бензина, которая снизит мотивацию к покупке автомобиля»,— отмечает директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

По итогам 2025 года автокредитование упало в большинстве регионов Черноземья — в целом на 14,3%, следует из данных Банка России. Заметнее всего выдачи сократились в Воронежской области — на 22,5%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «С займами притормозили».

Егор Якимов