КПРФ опровергла сообщения о якобы запрещенных агитматериалах в Ленобласти

Региональное отделение КПРФ в Ленинградской области 26 августа выступило с заявлением о якобы существующем запрете на распространение агитационных материалов. В компартии заявили, что эта информация не соответствует действительности. Ранее в Telegram-каналах писали, что избирком Ленобласти якобы запретил коммунистам распространять тираж буклетов из-за нарушений порядка оплаты изготовления АПМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее в Telegram-каналах писали, что избирком Ленобласти якобы запретил коммунистам распространять тираж буклетов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Ранее в Telegram-каналах писали, что избирком Ленобласти якобы запретил коммунистам распространять тираж буклетов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«В средствах массовой информации появилась информация о запрете распространения агитационных материалов, изготовленных КПРФ. Она не соответствует действительности, буклеты доходят до каждой квартиры во всех районах Ленобласти»,— говорится в сообщении областного отделения партии.

Член Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса Юлия Изюмова (назначена в комиссию от КПРФ) в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» подтвердила, что у избиркома нет претензий к агитации коммунистов. Партия уведомила Облизбирком о тираже. В уведомлении были некоторые недочеты, которые в тот же день были исправлены.

Голосование в Ленинградской области пройдет с 18 по 20 сентября. В эти дни жители будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Еще в пяти муниципальных образованиях запланированы дополнительные выборы.

Константин Леньков