«Красное Сормово» построит первое судно на основе новой универсальной платформы

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила на XVIII международной выставке «Нева-2025» первую в России унифицированную платформу для строительства судов типа «река-море» (платформа № 1). По данным компании, на этой платформе планируется производить три типа судов — универсальный сухогруз (аналог судов серии RSD59), контейнеровоз (аналог 00108) и танкер (аналог пр.19900М).

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в ОСК, постройку первого судна на основе платформы №1 в апреле 2026 года начнет нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово».

Каждое судно будет состоять шести блоков — носовая оконечность, переходный блок, грузовая зона, кормовая оконечность и два блока жилой надстройки. Некоторые из этих блоков будут собираться под конкретный тип судна и под задачи заказчика.

Унифицированная платформа, разработанная блоком инжиниринга ОСК и конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Разработчики приняли ряд техничемких решений, которые должны упростить установку оборудования на судах. Движительно-рулевой комплекс будет полностью унифицирован для всех судов. Вспомогательные дизель-генераторы также будут одинаковыми для всех типов судов, отличаться будет только их количество в зависимости от конкретного судна. Будет унифицировано оборудование энергетической установки и общесудовое оборудование. Планировка помещений и их оснащение будут выполняться по единым стандартам.

Благодаря этим изменениям количество уникальных компонентов, требующих отдельного производства и обслуживания, сократится на 20%. В ОСК считают, что это позволит снизить сроки производства и упростить его. Также за счет унификации производства планируется формировать пул постоянных поставщиков и насытить рынок необходимыми запчастями.

