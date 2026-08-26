Прокурор запросил до четырех лет колонии для осквернивших «Блокадный трамвай»

Гособвинение запросило от трех до четырех лет лишения свободы для трех петербуржцев, обвиняемых в осквернении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запада».

Для Михаила Дмитриева и Ивана Трунова прокурор попросил по четыре года колонии общего режима, для Анатолия Семенова — три года. Также обвинение настаивает на двухлетнем запрете на размещение материалов в интернете.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения повредили памятник: разбили фонарь, сорвали два прожектора и табличку с номером маршрута, а также осквернили трамвай. Их обвиняют в реабилитации нацизма и повреждении памятника, посвященного погибшим при защите Отечества.

Представитель потерпевшей стороны поддержал требования обвинения. По ходатайству защиты заседание отложили до 1 сентября.

Карина Дроздецкая