Национальность — математика

Физико-математический лицей №31 Челябинска занял первое место в рейтинге лучших российских школ по уровню конкурентоспособности выпускников, который опубликовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Учебное заведение, которое вот уже более 35 лет возглавляет Александр Попов, в последние годы всегда оказывалось в первой пятерке этого списка, но впервые стало его лидером, опередив ведущие школы и лицеи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего же среди 300 лучших школ страны, попавших в рейтинг, оказалось 10, представляющих Челябинскую область.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот Яндекс.Карты Фото: скриншот Яндекс.Карты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 300 лучших школ России по уровню конкурентоспособности выпускников. Впервые итоговое первое место по этому показателю занял физико-математический лицей №31 Челябинска, который опередил Специальный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ имени Ломоносова (Москва) и физтех-лицей имени Капицы из Московской области. На четвертом месте — физико-математическая школа из Тюмени, на пятом — лицей «Вторая школа» из Москвы. Всего же в топ-10 школ России, кроме челябинского лицея, вошли четыре школы из Москвы, одна из Московской области, две из Санкт-Петербурга, одна из Тюмени и одна из Новосибирска.

Методика подсчета рейтинга, опубликованная на сайте RAEX, достаточно сложна.

Данные базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2024 и 2025 годов. Всего в общей сложности использовались данные 49 университетов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2024 или в 2025 году. Агентством обработана информация о 260 тыс. выпускников российских школ.

Для определения позиций школ учитывались данные о числе их выпускников, зачисленных в 2024 и 2025 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата или специалитета. Рейтинги по конкурентоспособности показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Для определения результата школы их число умножалось на комплексный коэффициент вуза, а также на весовой коэффициент, отражающий основание для зачисления абитуриента. Произведение по всем университетам делилась на число выпускников школы за два пос­ледних года.

Кроме того, учитывалось, на каком основании учащийся был зачислен в вуз: на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приема либо без вступительных испытаний по результатам участия в олимпиадах.

У челябинского ФМЛ №31 — уникальная статистика, подчеркивают авторы рейтинга.

«Все без исключения выпускники лицея 2024 и 2025 годов поступили в вузы из топ-15 рейтинга RAEX. Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причем две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ имени Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих отечественных университетов. Такой результат закономерен: ФМЛ №31 входит в пятерку лучших по конкурентоспособности на протяжении восьми лет подряд»,— сказано в аналитическом отчете RAEX по итогам исследования.

Всего в числе топ-300 российских школ по уровню конкурентоспособности выпускников оказались 10, представляющих Челябинскую область.

Помимо 31-го лицея, это Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (ЧОМЛИ; 77-е место), лицей №97 (81-е место), лицей №67 (109-е место), озерский лицей №39 (138-е место), магнитогорская школа №5 с углубленным изучением математики (149-е место), челябинский лицей №11 (227-е место), гимназия №80 из Челябинска (230-е место), Академический лицей Магнитогорска (256-е место) и снежинская гимназия №127 имени академика Аврорина (274-я позиция).

Физико-математический лицей №31 был основан в 1965-м году и уже с начала 70-х годов прошлого века считался лучшей в городе школой с углубленным изучением точных наук. С появлением ЭВМ в учреждении также стали уделять большое внимание информатике и программированию. Статус лицея школа получила в 1995 году. На счету учеников и выпускников — многочисленные победы в международных и всемирных олимпиадах и состязаниях. В 2005 году преподаватель физики Иван Иоголевич одержал абсолютную победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года». С 1989 года лицей возглавляет заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Попов.

«Челябинская область из года в год подтверждает высокий уровень подготовки школьников. В этом году регион делит шестое место со Свердловской областью по количеству школ, вошедших в топ-300 по конкурентоспособности выпускников среди всех регионов России (в 2025 году — седьмое место). Это свидетельствует о стабильном развитии образования на Южном Урале. Согласно рейтингу, региональные школы усиливают свои позиции и все более успешно конкурируют со столичными. Челябинская область служит наглядным подтверждением этому: местные учебные заведения наращивают усилия по работе с одаренными детьми, уделяя особое внимание физике, математике и естественным наукам.

Южный Урал продолжает укреплять свои позиции в сфере образования, делая акцент на качестве подготовки и развитии талантов. Вхождение 10 школ региона в топ-300 рейтинга подтверждает эффективность выбранной стратегии и служит основой для дальнейшего прогресса»,— прокомментировали итоги исследования в министерстве образования Челябинской области.

Директор лицея №31 Александр Попов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» отметил, что был немного удивлен результатами рейтинга.

«Приятно, что скрывать. Мы ведь в последние годы все время были в тройке лидеров, но вот первыми стали впервые. Хотя я думал, что окажемся на втором месте. Но выпуск в этом году был очень сильный, наверное, сработало. А вообще, в этом году будет 50 лет, как я работаю в системе образования. Буду считать победу хорошим подарком к юбилею»,— отметил Александр Попов.

Дмитрий Моргулес