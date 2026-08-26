Национальность — математика
Челябинский лицей стал лучшей школой России
Физико-математический лицей №31 Челябинска занял первое место в рейтинге лучших российских школ по уровню конкурентоспособности выпускников, который опубликовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Учебное заведение, которое вот уже более 35 лет возглавляет Александр Попов, в последние годы всегда оказывалось в первой пятерке этого списка, но впервые стало его лидером, опередив ведущие школы и лицеи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего же среди 300 лучших школ страны, попавших в рейтинг, оказалось 10, представляющих Челябинскую область.
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 300 лучших школ России по уровню конкурентоспособности выпускников. Впервые итоговое первое место по этому показателю занял физико-математический лицей №31 Челябинска, который опередил Специальный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ имени Ломоносова (Москва) и физтех-лицей имени Капицы из Московской области. На четвертом месте — физико-математическая школа из Тюмени, на пятом — лицей «Вторая школа» из Москвы. Всего же в топ-10 школ России, кроме челябинского лицея, вошли четыре школы из Москвы, одна из Московской области, две из Санкт-Петербурга, одна из Тюмени и одна из Новосибирска.
Методика подсчета рейтинга, опубликованная на сайте RAEX, достаточно сложна.
Данные базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2024 и 2025 годов. Всего в общей сложности использовались данные 49 университетов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2024 или в 2025 году. Агентством обработана информация о 260 тыс. выпускников российских школ.
Для определения позиций школ учитывались данные о числе их выпускников, зачисленных в 2024 и 2025 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата или специалитета. Рейтинги по конкурентоспособности показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Для определения результата школы их число умножалось на комплексный коэффициент вуза, а также на весовой коэффициент, отражающий основание для зачисления абитуриента. Произведение по всем университетам делилась на число выпускников школы за два последних года.
Кроме того, учитывалось, на каком основании учащийся был зачислен в вуз: на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приема либо без вступительных испытаний по результатам участия в олимпиадах.
У челябинского ФМЛ №31 — уникальная статистика, подчеркивают авторы рейтинга.
«Все без исключения выпускники лицея 2024 и 2025 годов поступили в вузы из топ-15 рейтинга RAEX. Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причем две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ имени Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих отечественных университетов. Такой результат закономерен: ФМЛ №31 входит в пятерку лучших по конкурентоспособности на протяжении восьми лет подряд»,— сказано в аналитическом отчете RAEX по итогам исследования.
Всего в числе топ-300 российских школ по уровню конкурентоспособности выпускников оказались 10, представляющих Челябинскую область.
Помимо 31-го лицея, это Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (ЧОМЛИ; 77-е место), лицей №97 (81-е место), лицей №67 (109-е место), озерский лицей №39 (138-е место), магнитогорская школа №5 с углубленным изучением математики (149-е место), челябинский лицей №11 (227-е место), гимназия №80 из Челябинска (230-е место), Академический лицей Магнитогорска (256-е место) и снежинская гимназия №127 имени академика Аврорина (274-я позиция).
Физико-математический лицей №31 был основан в 1965-м году и уже с начала 70-х годов прошлого века считался лучшей в городе школой с углубленным изучением точных наук. С появлением ЭВМ в учреждении также стали уделять большое внимание информатике и программированию. Статус лицея школа получила в 1995 году. На счету учеников и выпускников — многочисленные победы в международных и всемирных олимпиадах и состязаниях. В 2005 году преподаватель физики Иван Иоголевич одержал абсолютную победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года». С 1989 года лицей возглавляет заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Попов.
«Челябинская область из года в год подтверждает высокий уровень подготовки школьников. В этом году регион делит шестое место со Свердловской областью по количеству школ, вошедших в топ-300 по конкурентоспособности выпускников среди всех регионов России (в 2025 году — седьмое место). Это свидетельствует о стабильном развитии образования на Южном Урале. Согласно рейтингу, региональные школы усиливают свои позиции и все более успешно конкурируют со столичными. Челябинская область служит наглядным подтверждением этому: местные учебные заведения наращивают усилия по работе с одаренными детьми, уделяя особое внимание физике, математике и естественным наукам.
Южный Урал продолжает укреплять свои позиции в сфере образования, делая акцент на качестве подготовки и развитии талантов. Вхождение 10 школ региона в топ-300 рейтинга подтверждает эффективность выбранной стратегии и служит основой для дальнейшего прогресса»,— прокомментировали итоги исследования в министерстве образования Челябинской области.
Директор лицея №31 Александр Попов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» отметил, что был немного удивлен результатами рейтинга.
«Приятно, что скрывать. Мы ведь в последние годы все время были в тройке лидеров, но вот первыми стали впервые. Хотя я думал, что окажемся на втором месте. Но выпуск в этом году был очень сильный, наверное, сработало. А вообще, в этом году будет 50 лет, как я работаю в системе образования. Буду считать победу хорошим подарком к юбилею»,— отметил Александр Попов.