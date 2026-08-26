В РЖД показали будущие вагоны высокоскоростных поездов Москва — Петербург

На заводе «Уральские локомотивы» началась комплектация вагонов первых двух российских высокоскоростных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В создании комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда участвуют около 150 предприятий Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД Следующая фотография 1 / 3 В создании комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда участвуют около 150 предприятий Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Сейчас работы ведутся на девяти из 16 вагонов двух составов. Специалисты устанавливают окна и двери, прокладывают кабели, делают тепло- и шумоизоляцию, монтируют внутренние панели и токоприемники.

Для поездов разработали специальный токоприемник с улучшенной аэродинамикой. Он рассчитан на движение со скоростью до 400 км/ч и работу при температуре от 50 до +75 градусов.

В создании комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда участвуют около 150 предприятий из разных регионов страны.

Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, а поездка между городами займет около 2 часов 15 минут.

Карина Дроздецкая