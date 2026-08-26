Детей петербургских учителей хотят принимать в детсады в первую очередь

Детям учителей в Петербурге могут предоставить право первоочередного зачисления в детские сады. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициатива появилась после указа президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Инициатива появилась после указа президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Если поправки примут, дети педагогов получат приоритет при поступлении в детсады — наравне с детьми сотрудников полиции, ФСИН и других категорий льготников.

Для этого в Петербурге планируют изменить городской закон «Об образовании». Инициатива появилась после указа президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей, подписанного в июле. Документ рекомендует регионам обеспечить первоочередной прием детей педагогов в детские сады.

Сейчас в Петербурге предусмотрены три вида льготного зачисления: внеочередное, первоочередное и преимущественное. Детей учителей предлагают отнести именно к категории первоочередного приема.

Карина Дроздецкая