На трассе «Сортавала» в Ленобласти на полтора месяца ограничат движение

На участке трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области с 1 сентября введут временные ограничения движения. Работы продлятся до 15 октября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке трассы «Сортавала» в Ленобласти начнут устранять колейность

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ На участке трассы «Сортавала» в Ленобласти начнут устранять колейность

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на отрезке с 25-го по 35-й км дороги. Здесь поочередно станут перекрывать одну из двух полос в каждом направлении. Работы будут проводить поэтапно, участками протяженностью до 5 км. На оставшейся для движения полосе скорость ограничат до 40 км/ч.

Дорожные работы будут проходить ежедневно с 8:00 до 20:00. За полтора месяца специалисты планируют устранить колейность, укрепить обочины, восстановить деформационные швы и заменить датчики автоматических дорожных метеостанций.

На ремонтируемом участке трассы предусмотрено четыре полосы движения — по две в каждом направлении.

Матвей Николаев