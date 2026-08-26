Прокуратура обжаловала прекращение дела экс-главы волгоградского УГИБДД

Волгоградский областной суд получил материалы дела экс-главы регионального УГИБДД Александра Степанова. Его обвиняли во взяточничестве и легализации имущества (ч. 2 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В июле дело прекратили, поскольку господин Степанов ушел на СВО, получил госнаграду, и командование части попросило прекратить преследование. Прокуратура обжаловала решение.

Александра Степанова освободили от должности в 2023 году после скандала с певицей Анет Сай, которую отвезли в аэропорт на машине с мигалками. Позже его проверяли на причастность к незаконной постановке грузовиков на учет. В рамках дела у него арестовали имущество на 49 млн руб.

Дата заседания в облсуде пока не назначена.

Нина Шевченко