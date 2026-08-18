Прокуратура оспорила порядок конфискации по делу экс-главы волгоградского ГИБДД

Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела бывшего начальника УГИБДД Волгоградской области Александра Степанова, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества (ч. 2 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело закрыли, поскольку экс-полицейский ушел на СВО и получил госнаграду, указано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным ИА «Высота 102», ведомство оспаривает не сам факт освобождения Александра Степанова от ответственности, а порядок конфискации предмета взятки. Ходатайство о прекращении уголовного дела подавало командование воинской части. 12 января этого года судебное разбирательство приостановили, но в июле возобновили и снова прекратили.

Александр Степанов лишился должности летом 2023 года после видео певицы Анет Сайт, которую после фестиваля «ТриЧетыре» отвезли в аэропорт на служебной машине с мигалками. Поездку певица показала на видео. Позже прокуратура потребовала изъять у полицейского имущество на сумму более 49 млн руб.: автомойку для грузовиков, три грузовых и три легковых автомобиля, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Нина Шевченко