Начальника озерского изолятора осудили за превышение полномочий

Озерский городской суд признал виновным начальника изолятора временного содержания в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Суд установил, что начальник изолятора передавал подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей, запрещенные предметы. Так он создавал риск координации действий между соучастниками уголовных дел, давления на свидетелей и фальсификации доказательств, подчеркивает источник.

Начальника ИВС задержали в феврале 2026 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Помимо основного наказания, фигуранту запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года. Его также лишили специального звания «капитан полиции».

Виталина Ярховска