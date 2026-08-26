Лимит по кредитным картам в Челябинской области упал на 4%

В июле 2026 года средний лимит по новым кредитным картам, выданным жителям Челябинской области, составил 101,5 тыс. руб. Это на 4,1% меньше, чем в середине лета 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По стране россиянам в среднем одобряют 110,8 тыс. руб. на одной такой карте. За год показатель уменьшился на 8,4%. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам продемонстрировали Москва (–14,5%), Республика Крым (–13,8%), Белгородская область (–13,2%), Санкт-Петербург (–12,7%) и Нижегородская область (–12,2%).

Виталина Ярховска