Город нашей славы цифровой

Санкт-Петербург и Ленинградская область сегодня занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по уровню цифровизации экономики. В обоих субъектах вот уже на протяжении нескольких лет продолжается масштабная кампания цифровой трансформации, предполагающая обширное внедрение ИИ, переход на отечественное ПО взамен иностранного, перевод в цифру большинства государственных социальных инструментов и услуг, а также многие другие важные составляющие. В том, как продвигается этот процесс, в каких аспектах удалось достичь заметного успеха, а на какие стоит обратить особое внимание в ближайшей перспективе, разбирался Николай Козин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас в Петербурге работает более 115 камер видеонаблюдения, которые объединены в единую городскую систему для цифровизации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сейчас в Петербурге работает более 115 камер видеонаблюдения, которые объединены в единую городскую систему для цифровизации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

От «лоскутной автоматизации» к единой системе

Впервые Стратегию цифровой трансформации Санкт-Петербурга приняли в 2021 году. Как сообщала городская администрация, она включала список из 78 конкретных проектов — от организации быстрой медицинской диагностики для борьбы с особо опасными заболеваниями до разработки передовых электронных сервисов для внутреннего туризма.

За минувшие годы стратегия неоднократно дополнялась и редактировалась. Так, в 2022 году в нее включили две новые отрасли: «Безопасность» и «Экологию и природопользование». Также был запущен масштабный проект по переводу органов власти на отечественное ПО. А в 2025 году был открыт новый, рассчитанный на ближайшую пятилетку этап, основная цель которого — обеспечить более глубокую интеграцию технологий во все сферы жизни города.

В целом, как отмечают эксперты, цифровая трансформация Петербурга — это важный прецедент перехода от «лоскутной автоматизации» к единой цифровой экосистеме управления мегаполисом.

«Главным успехом петербургской модели стал переход от сбора данных к принятию управленческих решений на их основе в режиме реального времени, благодаря чему стратегия трансформировалась из регуляторного документа в эффективную институциональную среду»,— отмечает проректор по цифровому развитию, директор научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Арсений Майоров.

Жизнь под влиянием ИИ

Особые успехи, по словам независимых экспертов, город демонстрирует в части внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта.

«ИИ сегодня без преувеличения пронизывает все сферы жизни Северной столицы,— рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Андрей Малков.— Его широкое внедрение позволило сформировать единый цифровой контур управления городом, повысить связность органов власти и упростить межведомственное взаимодействие».

В качестве примера он привел приложение «Я здесь живу», запущенное в 2022 году и аккумулировавшее в себе 16 городских сервисов. Сегодня, по словам парламентария, это не просто универсальный помощник, при помощи которого петербуржцы могут узнать об интересных местах в своем районе, подобрать детский сад ребенку или пожаловаться на проблемы в области ЖКХ, но и полноценный инструмент для координации городских властей и служб.

«Раньше при обращении за помощью велика была вероятность ошибок: к примеру, гражданин по незнанию адресовывал вопрос, находящийся в ведении муниципальных органов, комитету по благоустройству или наоборот,— поясняет Антон Малков.— Из-за этого нарушалась подведомственность, возникала бюрократическая волокита, а сроки решения проблем затягивались. Сегодня такие ошибки полностью исключены благодаря ИИ-агентам, которые анализируют каждую жалобу».

В числе других наиболее значимых систем и сервисов, появившихся в рамках цифровой трансформации, собеседники издания выделили нейросетевой комплекс «Городовой», интегрированный с системой «Безопасный город», которая охватывает более 80 тыс. наружных камер видеонаблюдения. Его появление позволило перевести контроль благоустройства в автоматический режим, где искусственный интеллект самостоятельно фиксирует нарушения и формирует предписания без человеческого фактора.

«В социально-управленческом контуре "Единая карта петербуржца" и ситуационные панели "Дашборда губернатора" обеспечили сквозной мониторинг государственных услуг, а в здравоохранении массово внедряются сервисы электронных рецептов, биометрия и алгоритмы компьютерного зрения для анализа медицинских снимков»,— заключает Арсений Майоров.

Вместе с тем ряд аспектов в цифровой трансформации города требует повышенного внимания. Так, по словам господина Майорова, внедрение и развитие некоторых перспективных систем и сервисов заметно тормозится из-за столкновения «цифровой онтологии и физической реальности».

«В частности, в секторе ЖКХ дворовое хозяйство разделено между множеством частных управляющих компаний и ТСЖ, где неоднородность данных и отсутствие единых стандартов технологического учета затрудняют создание цифрового двойника жилищного фонда,— поясняет эксперт.— Построение системы экологического мониторинга замедляется из-за высокой капиталоемкости IoT-сенсоров и необходимости импортозамещения "железа"».

Антон Малков, в свою очередь, отметил потребность в точечных улучшениях. Так, например, по словам парламентария, имеет смысл подумать о разработке и массовом применении «умных» датчиков для мусорных контейнеров, которые динамически отображали бы степень их загрузки, чтобы компании, занимающиеся вывозом ТКО, имели возможность рационально выстраивать маршруты для техники.

Синергия субъектов

Параллельно с Санкт-Петербургом свою цифровую трансформацию ведет и Ленинградская область. Эта работа стартовала в регионе в 2022 году и изначально включала в себя 16 направлений — от государственного управления и оказания госуслуг до транспорта, логистики, сельского хозяйства и социальной сферы.

По состоянию на 2025 год цифровизация региона продолжалась активно и успешно: так, по словам председателя комитета цифрового развития Андрея Сытника, степень цифровой зрелости отраслей экономики Ленобласти составляла 67,6%, что более чем в полтора раза превышало плановые показатели Минцифры (38,9%).

«В 2025 году наибольшее значение индикаторов, входящих в цифровую зрелость Ленинградской области, достигнуто в отраслях "Госуправление" (99,9%), "Здравоохранение" (97,9%), "Транспорт" (87,5%), "Образование (общее)" (60%). За этими цифрами стоят прежде всего упрощение и ускорение доступа к важным услугам»,— отмечал господин Сытник.

При этом, по словам экспертов, Петербург и Ленобласть, следуя давним принципам общности, цифровые экосистемы развивают во многом с опорой друг на друга.

«В сквозных векторах цифровизации Санкт-Петербург и Ленинградская область демонстрируют агломерационный резонанс, где переход на отечественный софт подталкивается нормативными дедлайнами по защите объектов критической информационной инфраструктуры, а межведомственное взаимодействие в рамках десятков ГИС обоих регионов сдерживается феноменом "ведомственной разобщенности" и нежеланием делиться первичными дата-сетами, но подталкивается федеральной вертикалью и переходом на сервисные модели «жизненных ситуаций»,— отмечает господин Майоров.

В заключение эксперты отметили еще одно перспективное направление цифровизации в Петербурге и Ленобласти: разработку местными командами готовых решений с их последующим тиражированием или продажей в другие регионы.

«В этом плане тот же Петербург обладает прекрасной научно-производственной базой,— уточнил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.— В качестве примера можно привести Первый мед (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова), который располагает передовыми наработками по части распознавания опасных заболеваний, таких как рак шейки матки. Даже специалисты из Москвы признают здесь его первенство».

По словам господина Клименко, серьезными драйверами этого процесса могут выступать также Университет ИТМО, СПбГУ, Политех, объединение ЛОМО. Перечень вузов говорит о том, что научно-производственный задел уже сформирован — и в будущем именно он может вывести Петербург и Ленобласть на ведущие позиции в списке тех регионов, которые не только создают цифровые решения для себя, но и являются драйверами цифрового развития всей страны.