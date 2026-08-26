На земле только и говорят, что об ИИ

Этим летом одной из популярных тем для обсуждения стал доклад AI 2040 от Дэниела Кокотайло и AI Futures Project. Кокотайло — этот тот человек, который еще за год до релиза ChatGPT предсказал, что в течение пяти лет нейросети научатся создавать реалистичные фото и видео, смогут ставить диагнозы лучше врачей и пр. В 2025 году, после ухода из OpenAI, исследователь ИИ основал проект AI Futures Project и весной того же года представил прогноз AI 2027. Тогда он обратил внимание на то, что после ИИ-агенты станут более автономными, в 2027 году появится ИИ-агент на новой архитектуре, которая позволит ему непрерывно совершенствоваться. Как итог прогноза: к концу 2027 года Кокотайло предсказал, что ИИ-системы превзойдут человека во всем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Что мы видим в его обновленной версии прогноза на ближайшие годы: есть оптимистичный план развития, но для этого странам надо замедлить гонку за сверхмощным ИИ, сделать исследования прозрачными и выстроить систему совместного контроля над вычислительными ресурсами. И сделать это надо прежде, чем появятся по?настоящему сверхчеловеческие системы.

По сути, в «Plan A» в этом докладе — сценарий международной «сделки» вокруг ИИ. Авторы говорят, что уже к началу 2030?х годов стихийная гонка за суперинтеллектом станет слишком рискованной. И если не будет специальных договоренностей, это может закончиться потерей контроля над системами и предельной концентрацией власти у узкой группы игроков. Они предлагают временно остановить обучение самых мощных моделей, сделать исследования открытыми для международного анализа и перенастроить инфраструктуру так, чтобы ключевые дата?центры и фабрики чипов можно было быстро вывести из игры в случае нарушения договоренностей. Но готовы ли страны это регулировать и обсуждать — большой вопрос.