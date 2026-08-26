Большинство пунктов весового контроля в Башкирии непригодны для использования

В Башкирии 60% из 20 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и 87% из 53 площадок с аналогичными передвижными пунктами (ППВГК) находятся в неработоспособном состоянии, сообщает отмечает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в проекте программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В документе говорится, что действующие АПВГК расположены в основном на юго-востоке и в центре Башкирии, тогда как на севере и западе республики контроль фактически отсутствует. «Особенно тревожна ситуация на важнейших транспортных коридорах республики с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Уфа — Инзер — Белорецк и Магнитогорск — Ира», — сетуют в минтрансе.

Высокая доля неисправных АПВГК приводит к росту нарушений правил перевозки тяжелых грузов, износу дорог и финансовым потерям Дорожного фонда Башкирии из-за недополучения штрафов за превышение максимально допустимой массы груженных автомобилей. Что касается ППВГК, то на большинстве дорог общего значения нет площадок для их размещения. Восстановление всех площадок и обустройство новых позволит расширить зону контроля за соблюдением весогабаритных параметров и увеличить число проверок бригадами быстрого реагирования, а также компенсировать неработоспособность АПВГК, считают в ведомстве.

Строительство трех новых АПВГК в ближайшие два года потребует 1,35 млрд руб. К 2031 году в Башкирии должны работать 23 такиз пункта. Восстановление и ремонт 32 площадок для размещения ППВГК обойдется в 52,8 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пояснительную записку к проекту региональной программы, в Башкирии более 10% дорог разрушены из-за систематического воздействия большегрузов. Основной вред дорогам наносит перевозка нефтесервисного оборудования, а также строительство и ремонт федеральных и региональных объектов и транспортировка инертных грузов.

Идэль Гумеров