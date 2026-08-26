Более 40% дорог Башкирии не отвечают требованиям качества

Более 5,75 тыс. км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Башкирии не соответствуют нормативным требованиям. Это соответствует 42,3% от общей протяженности около 13,6 тыс. км. Такие данные содержатся в пояснительной записке министерства транспорта и дорожного хозяйства региона к проекту региональной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

В республике асфальтобетонное покрытие имеют около 9,11 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, переходный тип покрытия — 4,42 км. Грунтовыми считаются 63,5 км таких путей.

Диагностика выяснила, что 10,4% дорог в республике разрушены из-за систематического воздействия большегрузов. По мнению минтранса, 338,6 км разрушены при перевозке нефтесервисного оборудования, 324,5 км — при строительстве, реконструкции и ремонте объектов федерального и регионального значения. Еще 282,2 км дорог пришли в негодность из-за перевозки инертных материалов, около 240 км — сельскохозяйственной продукции. Более 220 км разрушены при движении тяжеловесной и крупногабаритной техники и при перевозке лесоматериалов.

Ущерб транспортно-эксплуатационному состоянию дорог приводит к росту бюджетных расходов на внеплановый ремонт и восстановительные работы, снижает безопасность дорожного движения и может привести к рискам нарушения транспортного сообщения в отдельных районах Башкирии, настаивают в минтрансе.

Идэль Гумеров