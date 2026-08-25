Линейки в приграничных школах Белгородской области ограничат 30 минутами

В приграничных муниципалитетах и Белгороде торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в закрытых помещениях, их продолжительность не превысит 30 минут. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Там отметили, что участие обязательно для первых и выпускных классов. Родителей первоклассников будут допускать по предварительным спискам при усиленном контрольно-пропускном режиме.

Формат работы школ и детских садов планируется обсудить на ближайшем заседании оперштаба. Сейчас прорабатываются возможные варианты с учетом оперативной обстановки.

В Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме, Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, а также Ракитянском агротехнологическом техникуме учебный год начнется в дистанционном формате. Всего в Белгородской области 33 учебных заведения СПО — остальные 30 приступят к занятиям в очном формате.

Мария Свиридова