Ветеран СВО возглавил воронежский профсоюз работников образования

Участник специальной военной операции Игорь Бурашников избран председателем Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Его кандидатуру поддержали на конференции организации в апреле. О назначении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

преподаватель Игорь Бурашников



Игорь Бурашников работает преподавателем предмета «Основы безопасности и защиты Родины» и является участником региональной кадровой программы «Герои земли Воронежской». В рамках проекта он проходит стажировку в областном минобре под наставничеством заместителя председателя правительства региона Олега Мосолова.

«Уверен, что педагогическое сообщество региона получило надежного лидера, который на деле знает, что такое защита Отечества и ответственность»,— прокомментировал господин Гусев.

Ранее господин Бурашников принимал участие в общественной жизни как участник программы. В ноябре 2025 года он выступил на открытии экспозиции ко Дню народного единства в воронежском музее-диораме, где встречался с учениками лицея №8 и школы №109. По словам мэра Воронежа Сергея Петрина, он рассказывал школьникам о значении единства и важности писем с родины для военнослужащих.

Анна Швечикова