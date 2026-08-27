Спрос в ожидании экономики

О ключевых драйверах спроса на оценочные услуги и основных направлениях, где сейчас востребованы услуги оценщиков, рассказала партнер Б1, руководитель отдела по оказанию услуг по оценке, моделированию и экономическому анализу Мария Лафер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партнер Б1, руководитель отдела по оказанию услуг по оценке, моделированию и экономическому анализу Мария Лафер

Фото: Предоставлено Б1 Партнер Б1, руководитель отдела по оказанию услуг по оценке, моделированию и экономическому анализу Мария Лафер

Фото: Предоставлено Б1

— По вашим наблюдениям, какие драйверы обеспечивали рост спроса на услуги в области оценки в 2025 году и сейчас?

— Основными драйверами были сделки слияний и поглощений, а также реструктуризация бизнеса с целью повышения управляемости и оптимизации издержек на управление. В рамках таких сделок и реструктуризаций в основном нужны финансовое моделирование, формирование сценариев под различные отлагательные условия платежей и структурирование сделок, а также классическая оценка.

Что касается направлений, то в первую очередь востребована оценка бизнеса по причине ее многогранного применения: от налоговых вопросов до исполнения опционов колл или пут, от вопросов наследства до расчета премии руководства.

— С чем может быть связан рост объема оценочных работ? Какие отрасли сейчас являются основными заказчиками услуг оценки и стоимостного консультирования?

— Рост спроса на услуги может последовать только за уверенным ростом экономики. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем, к сожалению, существенных изменений. Экономическая нестабильность и продолжающаяся утечка умов, конечно же, не помогают бизнесу.

Перечень отраслей, в первую очередь заинтересованных в услугах оценки, остается стабильным уже много лет. Спрос формируется как добывающей промышленностью, так и перерабатывающими предприятиями. Быстро растет интерес со стороны сектора потребительских товаров и розничной торговли, также часто заказывают такие услуги финансовые институты и участники сектора технологий, медиа и телекоммуникаций.

— Какие нетиповые оценочные работы проводит ваша компания, с чем они связаны и чем вызван спрос на такие услуги?

— В основном это работы, касающиеся сложных финансовых моделей управления ликвидностью, сценарного моделирования поведения рынка и прочего моделирования возможных сценариев развития ситуации. Такие услуги позволяют менеджменту быстро принимать решения и иметь варианты действий в различных ситуациях.

Беседовал Вартан Ханферян