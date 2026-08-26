Ленобласть изменит порядок выдачи губернаторских грантов для НКО

С 2027 года в Ленинградской области изменится порядок конкурсного отбора на получение губернаторских грантов для некоммерческих организаций. По большинству направлений максимальный размер поддержки составит 2 млн рублей, сообщили в комитете общественных коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти с 2027 года изменят максимальный размер грантов для НКО

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области В Ленобласти с 2027 года изменят максимальный размер грантов для НКО

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Исключение сделают для проектов по направлениям «Милосердие» и «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу». Для них максимальный размер гранта сохранится на уровне до 3 млн рублей. Новый порядок утвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В комитете объяснили изменение анализом заявок. По словам председателя ведомства Екатерины Путронен, наиболее качественные проекты чаще всего укладываются в бюджет до 1,5 млн рублей. При этом их авторы прорабатывают расходы, привлекают партнеров и обеспечивают софинансирование.

«В условиях ограниченного бюджета это позволит сохранить не меньше, а даже больше хороших проектов»,— отметила Путронен.

При этом увеличенный размер поддержки сохранят для проектов в сфере социальной помощи, а также инициатив, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Для проектов участников СВО и членов их семей также продолжит действовать повышающий коэффициент при конкурсном отборе.

Отдельные условия предусмотрены для территориальных общественных самоуправлений (ТОС), зарегистрированных в качестве юридических лиц. Для них сохраняется действующая региональная система поддержки, включая бесплатное юридическое и бухгалтерское сопровождение, ресурсную помощь и повышенный размер грантов. На общем конкурсе ТОС смогут претендовать на сумму до 4 млн рублей, на муниципальном — до 500 тыс. рублей.

В комитете отмечают, что проекты с бюджетом до 2 млн рублей уже реализуют многие НКО региона. Среди них — «Мастерская местных инициатив» Ассоциации «Молодое Пикалево» и проект «Собакотерапия. Профориентация» АНО «Социальная кинологическая помощь».