Спикер Госдумы обратился к губернатору из-за отмены саратовских электричек

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальный депутатский запрос губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с пригородным железнодорожным сообщением в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Поводом для обращения послужили массовые жалобы жителей в социальных сетях на приостановку движения восьми электричек. По данным сообщества «Володин Саратов», для части жителей пригородные поезда остаются единственным способом транспортировки, а проведенный опрос показал, что 91,9% респондентов выступают за увеличение количества составов на дачных маршрутах.

В региональном Министерстве транспорта, в свою очередь, утверждают, что никаких нарушений в действующем графике движения поездов не зафиксировано. Подробности рассмотрения депутатского запроса и принятые решения будут представлены дополнительно.

Никита Маркелов