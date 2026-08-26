93 нарушения в области работы ЧОПов нашли на объектах образования Удмуртии

93 нарушения законодательства в области частной охранной деятельности обнаружили на 63 объектах образования Удмуртии в рамках проверок к новому учебному году. Об этом на координационном совещании рассказал замначальника управления Росгвардии по республике—начальник центра лицензионно-разрешительной работы Алексей Некрутенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Удмуртии Фото: управление Росгвардии по Удмуртии

Подполковник полиции Некрутенко акцентировал внимание присутствующих на важности соблюдения сотрудниками частных охранных организаций мер антитеррористической защищенности.

Напомним, 3 млрд руб. направили на охрану образовательных учреждений Удмуртии в 2026 году, из них 1 млрд — на инженерно-техническую защиту, системы контроля и оповещения. На объектах провели тренировки, среди сценариев — атака БПЛА, теракт с поджогом и попытка захвата заложников. Учения прошли в середине августа более чем в 1 тыс. учреждений в республике. Они проводились в рамках всероссийской тренировки.