Тренировки на случай атаки БПЛА или теракта прошли в детсадах и школах Удмуртии

3 млрд руб. направили на охрану образовательных учреждений Удмуртии, из них 1 млрд — на инженерно-техническую защиту, системы контроля и оповещения. Об этом рассказала и. о. министра образования и науки республики Римма Бякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«К началу учебного года мы вместе с правоохранительными органами прошли все объекты, посмотрели, что сделано по пожарной и антитеррористической безопасности»,— сказала госпожа Бякова.

Основные сценарии тренировок — атака БПЛА, теракт с поджогом и попытка захвата заложников, перечислила начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности минобрнауки республики Светлана Саламатова.

Учения прошли в рамках всероссийской тренировки. Они затронули более 1 тыс. учреждений в республике, включая детсады, школы, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования. Правоохранители и специалисты Минобразования РФ по итогам скорректируют подходы и усилят слабые места. Регулярные тренировки с участием школьников проходят не реже четырех раз в год, первая из них стартует в сентябре в рамках месячника безопасности.