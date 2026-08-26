Челябинский лицей №31 стал лучшим в России по конкурентоспособности выпускников

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году впервые возглавил физико-математический лицей №31 Челябинска. Учреждение получило 100 баллов из 100 возможных по версии агентства RAEX. В прошлом году лицей находился на третьей позиции, заработав 98,9 балла.

В рейтинг также попали Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (ЧОМЛИ; 77-е место в 2026 году после 43-го), лицей №97 (81-е место после 169-го), лицей №67 (109-е после 189-го), озерский лицей №39 (138-е место после 192-го), магнитогорская школа №5 с углубленным изучением математики (149-е), челябинский лицей №11 (227-е после 237-го), гимназия №80 (230-е), Академический лицей Магнитогорска (256-е) и снежинская гимназия №127 имени академика Аврорина (274-е после 176-го).

Виталина Ярховска