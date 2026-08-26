Трендовые цвета осени: какие оттенки определят палитру сезона

Осень традиционно считается сезоном сложных темных оттенков: шоколадного, бордового, серого и темно-синего. Но в 2026 году привычная схема меняется: во весь голос начинает звучать яркая колористика. Какие цвета вошли в десятку по версии института цвета Pantone и как трендовая палитра адаптируется к реальному гардеробу, рассказала Алина Коробова, пиар-директор российского бренда одежды 4FORMS.

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«Институт цвета Pantone выпустил репортаж, посвященный трендовым оттенкам предстоящего сезона для международной недели моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2026/27. Эксперты института описывают новую палитру через баланс двух противоположных потребностей: стремления к спокойствию и аутентичности — и одновременно желания экспериментировать,— рассказывает Алина Коробова.— Земляные и нейтральные оттенки в ней соседствуют с насыщенными зелеными, синими, желтыми и фуксией. Для фешен-индустрии это важный сдвиг. После нескольких сезонов, когда коммерческий гардероб во многом строился вокруг безопасной нейтральной базы, цвет снова становится одним из наиболее простых способов дать покупателю ощущение новизны, не требуя от него полностью менять привычный стиль».

Коричневый становится сложнее

Коричневый, который последние несколько сезонов постепенно занял место черного в повседневном гардеробе, сохраняет свои позиции. Но вместо одного шоколадного Pantone предлагает сразу несколько интерпретаций. В основной палитре появился Arabian Spice (арабские специи) — глубокий пряный коричневый с выраженным теплым подтоном. В группе внесезонных оттенков — более спокойный Toffee (ириска). К этой же природной гамме примыкает терракотовый Muted Clay. По сути, коричневый перестает быть отдельным трендовым цветом и превращается в полноценную альтернативную систему базовых оттенков.

Зеленый формирует одну из главных цветовых групп сезона

Сразу три оттенка в основной десятке Pantone относятся к зеленой гамме: Neptune Green (Нептун), Green Envy (ревнивый зеленый) и Burnt Olive (обожженная оливка). Интересно, что речь идет о совершенно разных сценариях использования цвета. Neptune Green — более свежий, водный зеленый с ретро-интонацией. Green Envy заметно ярче, тогда как Burnt Olive — сложный приглушенный оливковый, который легко встроить в привычный осенний гардероб. Это хороший пример того, как тренд перестает означать один конкретный оттенок и начинает работать как целая цветовая категория.

Оттенок красного дерева

Еще несколько сезонов назад роль главного эмоционального цвета выполняли алый и бордовый. Осенью 2026 года красная гамма становится глубже.

«Оттенок Red Mahogany (красное дерево) находится на границе красного и коричневого. Именно промежуточные цвета сегодня особенно интересны ритейл-бизнесу, так как они достаточно выразительны, чтобы покупатель считал вещь новой, но при этом не настолько радикальны, чтобы возникал вопрос, с чем ее носить»,— отмечает Алина Коробова.

Red Mahogany работает в сочетаниях с молочным, серым, шоколадным, темно-синим и денимом. Поэтому такой цвет может появляться практически во всех категориях, от трикотажа и платьев до кожи, обуви и сумок.

Темно-синий как новая база

Важная часть отчета Pantone — не только десять акцентных цветов, но и пять так называемых seasonless shades, которые должны формировать основу палитры. Среди них — Poseidon (Посейдон), глубокий океанический синий. Pantone связывает его с уверенностью и надежностью. Для рынка это один из наиболее понятных оттенков сезона. Темно-синий обладает практически той же универсальностью, что черный, но визуально дает больше цвета.

«В осеннем ассортименте бренда 4FORMS он особенно органично работает в костюмах, тренчах и брюках — категориях, где покупатель обычно менее склонен экспериментировать. Кстати, издание Vogue среди заметных цветовых направлений осени 2026 выделяет гораздо более яркий electric blue (синий электрик). Получается интересная вертикаль одного цвета: глубокий оттенок navy (морской синий) используется как база, а насыщенный синий — как эмоциональный акцент».

Желтый — солнце после лета

Еще одно изменение — постепенное исчезновение жесткого разделения цветов на летние и зимние. Именно это демонстрирует нам вошедший в десятку Pantone оттенок акации, Acacia — яркий желтый с зеленоватым подтоном. Одновременно на подиумах продолжает присутствовать более мягкая желтая гамма: издание Vogue включает оттенок butter yellow (сливочное масло) в число заметных цветовых тенденций осени 2026.

На практике более практичным решением остается не total look, а сочетание желтого с традиционно осенними оттенками: шоколадным, оливковым, серым или темно-синим. Такой контраст одновременно сохраняет сезонность образа и делает его визуально новым.

Фуксия как заряд эмоций

Самый бескомпромиссный цвет палитры Pantone — оттенок фуксии Festival Fuchsia, рядом с которым появляется более спокойный пыльно-розовый Foxglove. Эта пара хорошо показывает общую логику сезона: практически каждому яркому цвету находится более спокойный аналог.

«Для модного ритейла это позволяет работать с трендом на разных уровнях. Foxglove может появиться в трикотаже или блузах и стать частью повседневного гардероба. Festival Fuchsia скорее работает как визуальный магнит — в платье, аксессуаре или одном ярком элементе образа»,— рассуждает эксперт.

Почему палитра осени 2026 важна для бизнеса

Главная особенность сезона — не появление одного нового «цвета года». Гораздо интереснее сам принцип формирования палитры. Институт цвета Pantone определяет ее через сосуществование спокойного и привлекательного, минимализма и городской энергии.

«Мы видим тот же запрос и в работе над осенней коллекцией: покупатель не обязательно хочет полностью менять свой гардероб вслед за трендами. Гораздо важнее дать возможность встроить новое в уже существующую систему вещей. Поэтому рядом с темно-синим, сливочным и шоколадным появляются более сложные природные и насыщенные оттенки»,— комментирует тренд Алина Коробова.

Возможно, именно в этом и заключается главное изменение сезона. Осень 2026 предлагает не один обязательный трендовый цвет, а право выбирать степень собственной заметности. Для модного бизнеса это, вероятно, гораздо интереснее любого очередного «главного оттенка сезона».

Полина Корнилова