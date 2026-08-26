Врачи ЧОДКБ нормализовали состояние подростка, спасшего подругу от утопления

Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы смогли стабилизировать состояние 15-летнего жителя Магнитогорска, который чуть не погиб, спасая подругу от утопления. Он переведен из реанимации в профильное отделение учреждения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

ЧП случилось в конце июля в Магнитогорске. Юноша отдыхал у воды с подругой. Когда подростки оказались на глубине, девушке стало сложно удерживаться на воде. Мальчик успел помочь ей выбраться, но сам ушел под воду. Очевидцы вытащили подростка на берег и вызвали скорую помощь. Юноша находился без сознания и нуждался в искусственной вентиляции легких, у него развивалось аспирационное поражение легочной ткани. Его хотели эвакуировать в Челябинск, но нестабильное состояние не позволило перевезти пострадавшего по воздуху. В Магнитогорск выехал анестезиолог-реаниматолог из ЧОДКБ Михаил Саласин. Он скорректировал лечение, и подростка доставили в больницу. В медучреждении за жизнь мальчика боролась команда специалистов. На данный момент его состояние удалось нормализовать. Юноша начал самостоятельно дышать, его сознание восстановилось.

Виталина Ярховска