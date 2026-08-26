Средний срок продажи квартир в Петербурге сократился почти на месяц

Средний срок продажи квартир на вторичном рынке Санкт-Петербурга в июле 2026 года сократился до 70,6 суток. Годом ранее этот показатель составлял 95,2 суток, следует из данных мониторинга одного из крупных агентств недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок продажи вторичных квартир в Петербурге сократился до минимума за 2,5 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Срок продажи вторичных квартир в Петербурге сократился до минимума за 2,5 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Таким образом, за год среднее время экспозиции жилья уменьшилось на 24,6 суток, или почти на 26%. В июле срок продажи вторичных квартир достиг минимального значения за последние 2,5 года.

Эксперты отмечают, что сокращение периода экспозиции свидетельствует о большей динамичности рынка с точки зрения заключения сделок. При этом сам показатель не позволяет однозначно оценить уровень спроса или изменение цен.

«Для корректной оценки тенденции его необходимо рассматривать вместе с объемом предложения, уровнем цен и количеством сделок, поскольку именно совокупность этих факторов показывает, за счет чего меняется скорость продажи квартир»,— отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич.

Матвей Николаев