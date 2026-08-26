Средний срок продажи квартир в Петербурге сократился почти на месяц
Средний срок продажи квартир на вторичном рынке Санкт-Петербурга в июле 2026 года сократился до 70,6 суток. Годом ранее этот показатель составлял 95,2 суток, следует из данных мониторинга одного из крупных агентств недвижимости.
Срок продажи вторичных квартир в Петербурге сократился до минимума за 2,5 года
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Таким образом, за год среднее время экспозиции жилья уменьшилось на 24,6 суток, или почти на 26%. В июле срок продажи вторичных квартир достиг минимального значения за последние 2,5 года.
Эксперты отмечают, что сокращение периода экспозиции свидетельствует о большей динамичности рынка с точки зрения заключения сделок. При этом сам показатель не позволяет однозначно оценить уровень спроса или изменение цен.
«Для корректной оценки тенденции его необходимо рассматривать вместе с объемом предложения, уровнем цен и количеством сделок, поскольку именно совокупность этих факторов показывает, за счет чего меняется скорость продажи квартир»,— отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич.