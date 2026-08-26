Сборы ребенка в школу в Челябинске подорожали на 12%

В этом учебном году подготовка ребенка к школе обойдется родителям из Челябинска в среднем в 16,8 тыс. руб. Это на 12% больше, чем в 2025-м, следует из опроса сервиса SuperJob.

С 2019 года стоимость школьных сборов в городе выросла в 2,2 раза. По стране за семь лет наблюдений показатель увеличился в 1,8–2,5 раза. В этом году больше всего на подготовку к учебному году потратят родители из Москвы (21 тыс. руб.; +9% к 2025 году), Санкт-Петербурга (19,4 тыс. руб.; +11%) и Красноярска (18,5 тыс. руб.; +10%). Практически каждой десятой российской семье (9%) пришлось взять кредит на эти цели.

Виталина Ярховска