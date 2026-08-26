Жителя Березовского оштрафовали на 200 тыс. за прописку 32 мигрантов

Городской суд Березовского вынес приговор местному жителю Эльмару Валиеву, который признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). За незаконную регистрацию 32 мигрантов в своей квартире он получил штраф в размере 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С октября 2025 по март 2026 года уралец, испытывая финансовые трудности, оформил на свою жилплощадь площадью 29,8 кв. м иностранцев, которые фактически там не проживали. За эти услуги Валиев получил вознаграждение около 50 тыс. рублей, что в среднем составило 1560 руб. за каждого зарегистрированного.

В ходе заседания Эльмар Валиев полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения, просил о снисхождении. Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства без проведения судебного разбирательства. Суд учел признание вины, особый порядок рассмотрения и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Ирина Пичурина