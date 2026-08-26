Открытие производства сервисных роботов на ЧЗЭО попало в топ-5 венчурных сделок

В 2026 году планируемое открытие производства автономных роботов для клининга Robo на базе Челябинского завода электрооборудования стало одной из самых дорогих венчурных сделок в России. По объему привлекаемых средств проект находится на четвертом месте в рейтинге Forbes.

В развитие технологии и ее локализацию планируется вложить 500 млн руб. Инвестором выступает компания Kama Flow. Роботы Robo убирают торговые центры, жилые комплексы, склады, парковки, школы и больницы. На данный момент платформа управляет парком из 90 манипуляторов и обслуживает более 3 млн кв. м в месяц. Учредителями ООО «Робо» являются совладелец рекламного холдинга RTA Сергей Федоткин, совладелец Челябинского завода электрооборудования Алексей Камынин и основатель компании «Микропроцессорные технологии» Кирилл Еремин.

В июне 2026 года «Робо» и правительство Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере роботизации. На стадии обсуждения находится проект создания в регионе центра разработки, сборки, испытаний, сервисного сопровождения и поэтапной локализации роботизированных комплексов автономной уборки Robo. Общий объем инвестиций составляет 120 млн руб., срок реализации — 2031 год.

Четвертое место по объему средств будущее челябинское производство делит с франчайзинговой сетью автономных складов индивидуального хранения «Мегасклад». Инвестиции пойдут на развитие ИТ-инфраструктуры и масштабирование. Еще 700 млн руб. привлечено на расширение бизнеса в России и за рубежом для разработчика решений для маркировки и контроля качества потребительской продукции Callisto Vision. Почти 1,1 млрд руб. направят на развитие ИИ-платформы под брендом Kodik от «АрхиТех ИИ». От 1 млрд руб. до 2,6 млрд руб. поставщик кофе Tasty Coffee собирается вложить в увеличение производства и переход на собственный импорт зернa.

Виталина Ярховска