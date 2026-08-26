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В Челябинске подростка обвиняют в нападении на отца знакомого с ножом

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска регионального СУ СКР расследует уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении с ножом на отца друга (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 22 августа юноша у подъезда одного из домов на проспекте Победы поссорился с 44-летним отцом своего знакомого. Во время конфликта он нанес взрослому несколько ударов ножом в спину. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Несовершеннолетний задержан сотрудниками ОП «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска

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