Жительницу Челябинска будут судить за незаконную прописку семи мигрантов

Отдел дознания ОП «Курчатовский» УМВД России по Челябинску окончил расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет семи иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что в 2025–2026 годах горожанка по просьбам знакомых оформила необходимые документы для прописки у себя в квартире семи мигрантов. На самом деле она не собиралась предоставлять им жилье и в заявлениях указывала заведомо ложные сведения. Все иностранцы сняты с учета.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска