Бастрыкин поручил возбудить дело после драки детей на площадке в Нижневартовске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки детей на площадке в Нижневартовске (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным СКР, на детской площадке подросток применил удушающий прием к одному мальчику, а другого несколько раз ударил. Видео с дракой появилось в соцсетях.

По факту произошедшего в региональном управлении СКР организовали процессуальную проверку. При этом Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО-Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,—добавили в СКР.

Полина Бабинцева