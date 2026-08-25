Орловские власти не нашли строителей южного подъезда к Мценску на подорожавших торгах

Подведены итоги торгов на реконструкцию орловской автодороги южный подъезд к Мценску. Желающих освоить 659,6 млн руб. не нашлось, следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. При этом ранее конкурс, объявленный месяц назад, предполагал начальную цену 613,5 млн руб., что меньше на 45 млн.

Перечень работ тот же: обновить дорожное покрытие протяженностью 3,83 км и искусственные сооружения, установить освещение, ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку. Срок завершения работ — ноябрь 2027 года. Планируется, что новая дорога будет двухполосной, вид дорожной одежды — асфальтобетон. Разрешенная скорость передвижения — 100 км/ч.

Работы следовало выполнить в четыре этапа до 29 декабря 2027 года с перечислением порядка 147 млн руб. в текущем году и остатка в следующем.

В апреле соглашение на ремонт Южного подъезда стоимостью 646,3 млн руб. заключено с казанским ООО «Каздорстрой». На торги также заявлялись еще три участника, но они остановились на максимальной цене. Однако 24 июня контракт с «Каздорстроем» был расторгнут по взаимному соглашению сторон. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал о возобновлении строительства западного обхода Орла.

Анна Швечикова