«Молодой китаец может узнать Россию через короткое видео»

Выход российского контента на иностранные рынки затруднен из-за культурного барьера, отметили участники пленарной дискуссии Международного фестиваля креативных индустрий, который проходит в Екатеринбурге. Среди перспективных направлений они назвали анимацию и короткие видеоролики. Часть экспертов заметила, что креативные продукты надо делать в первую очередь «от сердца», а не ради экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стилист Александр Рогов во время пленарной дискуссии "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Стилист Александр Рогов во время пленарной дискуссии "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Участниками его пленарной дискуссии «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации» стали заместитель председателя ЦБ Михаил Мамута, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, стилист Александр Рогов, актер Юрий Колокольников, китайский кинодистрибьютор Лян Цзяшань и основатель бренда Big Brooch Олеся Журавлева.

Дмитрий Ионин рассказал, что регион стремится поддерживать креативные индустрии потому, что креативная экономика приносит дополнительное финансирование в виде налогов. Именно поэтому выгодно и продвижение местных предпринимателей в другие регионы и страны. «Креативный продукт — штука эксклюзивная, а законы экономики никто не отменял. И когда он выходит в серию, его становится больше, и он становится востребованнее»,— пояснил господин Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и заместитель председателя Банка России Михаил Мамута

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и заместитель председателя Банка России Михаил Мамута

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Михаил Мамута выделил работу Банка России с креативными индустриями, направленную на развитие финансовой грамотности. «Я разговаривал с блогером, которая ведет кулинарный блог для домохозяек. Она говорит: "Даже меня спрашивают про мошенников, спрашивают что-то про кредиты, и мне надо что-то людям отвечать"»,— пояснил он.

По его словам, Центробанк привлекает представителей креативных индустрий для создания контента, который влияет на потребительское поведение. «Каждый человек ждет, что с ним начнут говорить на его языке, который ему интересен. А креативные индустрии — это именно те люди, которые умеют нетривиально и творчески решать вопросы»,— отметил господин Мамута.

Банк России сотрудничает с авторами подкастов, мультипликаторами, блогерами, которые рассказывают о финансовой грамотности своей аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная дискуссия "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Пленарная дискуссия "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тему создания контента поддержала Лян Цзяшань, которая занимается российско-китайской дистрибуцией кинематографа. По ее словам, сейчас рынок меняется, и от полнометражных картин переходит к разным видеоформатам. «Молодой китаец может узнать Россию не по полнометражному кино, а через короткое видео»,— пояснила она. Одной из основных проблем в своей индустрии она назвала то, что прокат кино в России не совпадает с китайским, и вышедшие российские фильмы показывают там на сто дней позже — к этому моменту они уже есть на пиратских сайтах.

По словам госпожи Цзяшань, частой проблемой распространения креативного контента в другие страны становится культурный барьер — шутку, доступную московскому зрителю, в китайском прокате могут вообще не заметить. При этом, например, фильм «Движение вверх» собрал в Китае 92 млн юаней, и это самый большой для российского кино результат. Чтобы смочь расширить сотрудничество, она предложила синхронизировать производство, в том числе делать совместный продакшн на уровне сценария, который учитывал бы все культурные особенности стран.

Перспективным она назвала и направление анимации — по словам госпожи Цзяшань, это универсальный язык, который понимают все, и именно поэтому так популярен в Китае был мультик «Маша и медведь».

«А может мы на своем рынке сосредоточимся? Не будем хотя бы на местном рынке мешать российским брендам?»,— обострил дискуссию Александр Рогов.

По его словам, по-настоящему успешные и крупные бренды, такие как уральский Ushatava, развивались без программ господдержки, и возможно, даже о них не знали, а сам господин Рогов за 14 лет существования своего бренда ни разу на нем не заработал. «Мне кажется, что многим нужно сосредоточиться на локальном рынке, а некоторым брендам в принципе понять зачем они существуют, для кого они шьют, кто их аудитория и какой продукт они хотят продавать»,— сказал господин Рогов.

Молодым дизайнерам стилист посоветовал начинать с монопродуктов, а не создавать крупные и разномастные коллекции. По его словам, работать в таких сферах как кино или мода нужно тогда, когда «не можешь без этого жить», а не «потому что там много денежек» — и в этом случае бизнес будет работать «от сердца», а не исходя из стратегий распространения продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Колокольников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Актер Юрий Колокольников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Его поддержал актер Юрий Колокольников, который заметил, что одного пути или методики выхода на другой рынок быть не может. «Мне кажется, когда ты пытаешься выстроить модель, как бы мне сейчас себя продать, то это не совсем работает. В бесконечном потоке информации тебе для начала нужно понять кто ты есть, и с этого начать свой диалог с миром. Все начинается с того, что ты чего-то хочешь, а дальше ты гребешь лопатой, взбиваешь лапками молочко — чтобы оно превратилось в сметанку, и ты мог выбраться из стакана»,— подвел он итог дискуссии.

В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, смол-ток, предпоказы и выставки. В «Домне», где проходит трек «Мода», работает шоурум российских дизайнеров. В «Салюте» 26 августа пройдет трек «Кино» с участием представителей индустрии из Непала, Южной Кореи и России.

Анна Капустина